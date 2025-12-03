Merih Demiral, Al Ahli ile sözleşme yeniledi
03.12.2025 20:25
Son Güncelleme: 03.12.2025 20:31
AFP
İHA
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, milli oyuncu Merih Demiral'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.
Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.