Merih Demiral, Al Ahli ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.