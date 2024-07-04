"Merih Demiral iki maç ceza aldı" iddiasına TFF'den yalanlama: Süreç devam ediyor

A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta iki golü de atan Merih Demiral, gol sevinci sırasında yaptığı ‘Bozkurt işareti’ sebebiyle disipline sevk edilmişti.

TFF'DEN "2 MAÇ CEZA ALDI" İDDİASINA YALANLAMA

Alman Bild gazetesi, Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığını iddia etti.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

UEFA'YA SAVUNMA YAPACAK

Milli futbolcu bu konuyla ilgili en geç yarın öğlen saatlerine kadar UEFA’ya savunma yapacak. Merih Demiral’ın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek.