Merih Demiral, İtalya yenilgisinin ardından özür diledi. "Utanç duyuyoruz"

Demiral şöyle dedi:

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başak söylenecek bir şey yok! İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"