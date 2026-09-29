Merih Demiral, İtalya yenilgisinin ardından özür diledi. "Utanç duyuyoruz"
29.09.2026 00:02
A Milli Takım futbolcuları, İtalya maçı öncesi fotoğraf çektirdi.
A Milli Takım'ın kaptanı Merih Demiral, İtalya karşısında alınan farklı yenilgi sonrasında konuştu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya ile kozlarını paylaştı.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka, İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ay-yıldızlılarda karşılaşmaya ilk 11'de ve kaptan olarak çıkan Merih Demiral, mücadele sonrası özür diledi.
Merih Demiral'ın rakibiyle mücadelesi.
Demiral şöyle dedi:
"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başak söylenecek bir şey yok! İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"