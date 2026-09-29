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Merih Demiral, İtalya yenilgisinin ardından özür diledi. "Utanç duyuyoruz"

29.09.2026 00:02

Merih Demiral, İtalya yenilgisinin ardından özür diledi. "Utanç duyuyoruz"
Reuters

A Milli Takım futbolcuları, İtalya maçı öncesi fotoğraf çektirdi.

Selim BaşeğmezerSpor editörü
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A Milli Takım'ın kaptanı Merih Demiral, İtalya karşısında alınan farklı yenilgi sonrasında konuştu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya ile kozlarını paylaştı.

 

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka, İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ay-yıldızlılarda karşılaşmaya ilk 11'de ve kaptan olarak çıkan Merih Demiral, mücadele sonrası özür diledi.

Reuters

Merih Demiral'ın rakibiyle mücadelesi.

Demiral şöyle dedi:

 

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başak söylenecek bir şey yok! İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"

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