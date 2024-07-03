Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı. İşte, Merih Demiral'ın biyografisi ve futbol kariyeri...



MERİH DEMİRAL KİMDİR?



5 Mart 1998 doğumlu olan Merih Demiral, stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur.



Futbola doğduğu Kocaeli'nin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.



2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu.Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi.



15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. 29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı.5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu.



Serie A'daki ilk üç lig maçında da forma şansı bulamayan Merih 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya karşı Juventus forması ile ilk lig maçına çıktı. Ardından 11 hafta yine forma şansı bulamayan Merih 16. hafta mücadelesinde Udinese ile olan maçta tekrar forma şansı buldu ve maçı da bir asist ile tamamladı. Art arda 4 tane lig maçında forma giyen Merih, Roma maçının başında takımı adına bir gol attı ancak 18. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Çapraz bağları koptu ve 2019-20 sezonunu kapattığı açıklandı.



6 Ağustos 2021'de satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı.



2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.



Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti.