Merih Demiral resmen Al Ahli’de: Maliyeti belli oldu

Merih Demiral resmen Al Ahli transfer oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Demiral’la 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Al Ahli, Atalanta’ya 20 milyon euro ödeyecek. Milli oyuncu yarın sağlık kontrolü için Paris’e gidecek.
Sport digitale'in haberine göre; Merih bonuslarla birlikte 3 yılda 36 milyon euro kazanacak.
AL AHLİ MERİH'İ BÖYLE DUYURDU
✅ مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنـا— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 19, 2023
ekibimize hoş geldiniz
🤝🏻 @Merihdemiral #ديميرال_أهلاوي pic.twitter.com/Br2swc2vOi
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