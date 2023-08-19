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Merih Demiral resmen Al Ahli’de: Maliyeti belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Demiral'ın maliyeti de belli oldu.

Merih Demiral resmen Al Ahli’de: Maliyeti belli oldu

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Merih Demiral resmen Al Ahli transfer oldu. 

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Demiral’la 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Al Ahli, Atalanta’ya 20 milyon euro ödeyecek. Milli oyuncu yarın sağlık kontrolü için Paris’e gidecek.

Sport digitale'in haberine göre; Merih bonuslarla birlikte 3 yılda 36 milyon euro kazanacak.

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