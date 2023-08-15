Merih Demiral Suudi Arabistan yolcusu: Anlaşma sağlandı

Merih Demiral'ın Atalanta macerası sona eriyor. İtalyan ekibinde gözden çıkarılan Merih Demiral'ın yeni takımı belli gibi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve kulübü Atalanta ile anlaşma sağladı.



Hahberde, Merih Demiral'ın 24 saat içinde Al Ahli'ye imza atacağı belirtildi.



Milli futbolcu için Al Ahli'nin Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.



Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon euro karşılığında Juventus'tan almıştı.

Demiral ile 3 yıllık anlaşma imzalanacağı belirtilirken milli oyuncunun yıllık 12 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.



2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.