Merih Demiral, "Tüylerim hala diken diken oluyor" diyerek anlattı: "Asla unutmam"

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran'da Connecticut eyaletinin Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın başarılı savunmacısı Merih Demiral, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kampta her şeyin iyi gittiğini belirten Merih Demiral, “Her şey yolunda. Herkeste tatlı bir yorgunluk var. Sezon sonu olduğu için normal. Herkes burada olduğu için çok mutlu. Organizasyon güzel, her şey güzel. Her şey yolunda diyebilirim” ifadelerini kullandı.



ABD’de hazırlık maçları oynamalarının kendilerine önemli bir tecrübe olacağına değinen Merih, “Bizim için büyük bir şans. Amerika’da bu maçları oynamak bizim için tecrübe olacak. Meksika ile de tarihte ilk maçımız olacak. Dünya Kupası öncesinde de büyük bir tecrübe olacak. İnşallah en iyi şekilde değerlendiririz” sözlerini kullandı.



"O İKİ MAÇ KADERİMİZİ BELİRLEYECEK"



Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Gürcistan ve iç sahada oynanacak olan İspanya maçlarının önemine değinen 27 yaşındaki milli futbolcu, “Önümüzde Dünya Kupası elemeleri var. Orada zorlu maçlarımız olacak. İlk iki maç çok önemli. Deplasmanda Gürcistan ve evimizde İspanya. O iki maç kaderimizi belirleyecek. O yüzden en iyi şekilde hazırlanacağımızı ve en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Tabii ki İspanya’nın çok güçlü bir kadrosu var. Gürcistan’ın da son yıllarda yükselen bir grafiği var. Güzel maçlar olacak. Biz Dünya Kupası’na katılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Gruplarında İspanya yerine Hollanda’yı tercih edeceklerini ancak İspanya ile oynamanın da güzel olacağını dile getiren Merih, “Hepimiz keşke Hollanda olsaydı diye içimizden geçirdik. İspanya’nın olması da ayrı güzel oldu. Şu anda İspanya formda. Biz onlara oyunumuzla en iyi şekilde karşılık vereceğiz. O da güzel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA GÜZEL GÜNLER YAŞADIK"



EURO 2024’teki yaşananlardan bahseden Merih Demiral, “Takım olarak çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Çok güzel günler yaşadık. Daha iyisini yapabilirdik. Ama ilerleyen turnuvalarda çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ben de çok fazla konuşuldum. İz bıraktığımı düşünüyorum. Hak etmediğim bir ceza aldım. Yaptığım işaret milletimizin, Türklüğün sembolü, dünyada yaşayan bütün Türklerin sembolü. Benim kötü bir niyetim yoktu. Bu işaret siyasi bir işaret değil. Herkesi, Türklüğü, bütün milletimizi kapsayan bir işaret. Hak etmediğimiz bir ceza aldık ama çok güzel anılarımız oldu Avrupa Şampiyonası’nda. Böyle anılar biriktirdiğimiz için çok mutluyum. Eminim ki ilerleyen turnuvalarda çok daha iyi anılar biriktireceğiz” dedi.



"TÜYLERİM HALA DİKEN DİKEN OLUYOR"



Merih Demiral, Bolu’da kendisi için heykel yapılmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, “Çok mutlu ve gururluyum. Milletimiz bunu gördü ve bana büyük destek oldular. O yüzden tüylerim hala diken diken oluyor. Bu benim için çok önemli. Yıllar geçse bile unutmayacağım bir şey. Bolu’da heykelimizi ziyarete gittim. O sadece benim heykelim değil. Türklüğün sembolü olduğu için yıllar sonra bile hatırlanacak bir şey. Çok mutlu ve gururluyum” şeklinde konuştu.



"DURAN TOPLARDA TEHLİKELİ BİR TAKIMIZ"



Duran toplarda tehlikeli bir takım olduklarına dikkat çeken Merih, “Bizim orta açan ayaklarımız çok iyi. Arda olsun, Hakan Abi olsun. Bazen Orkun. Çok iyi orta açıyorlar. Biz de bunları Selçuk hoca önderliğinde çok iyi çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bunun karşılığını da aldık. Almaya devam edeceğiz diye de düşünüyorum. Duran toplarda tehlikeli bir takımız. Bizim için çok büyük bir avantaj. Bazen hücumdaki futbolcularımız gol atamıyor ama bazen bir duran topla o maçı çözebiliyorsunuz. Bizim için avantaj” sözlerini kullandı.



"TECRÜBELERİMİ HER ZAMAN AKTARIYORUM"



Tecrübelerini her zaman genç oyunculara aktardığını belirten 27 yaşındaki stoper, “Buradaki takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerektiğinde konuşuyoruz. Zaten hep birlikteyiz. Tecrübelerimi her zaman onlara aktarıyorum. Biz daha tecrübeli olduk şimdi. Herkes birbirine hem saha içinde hem saha dışında yardımcı oluyor. Herkes birbirini dinliyor ve saygılı. O çok önemli bence. Ben bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da bizi iyi etkiliyor” sözlerini dile getirdi.



"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"



Milli takımın her şeyin üstünde olduğunu aktaran Merih, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:



“Ben milli takımın, milli armanın, bu bayrağın anlamını anlatıyorum her zaman. Milli takımda oynamak benim için her şeyden üstündür. Ben bunu genç kardeşlerimize aktarmaya çalışıyorum. Bu bence çok önemli. Onlar zaten milli formanın değerini biliyor her zaman. Bunu bilmek, bu değerlere sahip çıkmak her zaman çok önemli. Zaten bunu bildikten sonra sahaya çıktığımız zaman en iyi performansımızı veriyoruz. Ben kardeşlerimle daha çok bu konuda konuşuyorum.”



"AVRUPA’DA OYNAYAN FUTBOLCULARIMIZI İZLEDİKÇE GURURLANIYORUM"



Avrupa’ya erken yaşta gitmenin daha iyi olacağını söyleyen Merih, “Ben Avrupa’da oynayan futbolcularımızı izledikçe gururlanıyorum. Gerçekten bizi çok iyi temsil ediyorlar. Ben bunun öncülerinden biri olduğum için çok mutluyum. Ben 17-18 yaşında gittim. Yaş bence fark ediyor. Daha önce giderseniz Avrupa’da kendinizi geliştirme fırsatınız oluyor. Çünkü orada eğitim ve bakış açısı gerçekten farklı. Onları orada canlı görebilmek herkese nasip olmuyor. İnşallah daha çok Türk futbolcu Avrupa’ya gider ve bizi en iyi şekilde temsil eder. Bu milli takım için de çok önemli” ifadelerini kullandı.



"HOCANIN TAKTİKLERİ MAÇTAN MAÇA DEĞİŞİYOR"



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın her maça ayrı taktikle takımı hazırladığını dile getiren Merih Demiral, “Hocanın taktikleri maçtan maça değişiyor. Bence o taktiği takıma çok iyi aşılıyor. Mesela Avusturya maçında ya da diğer maçlarda hep farklı taktiklerle çıktık. Bunu anlatmak çok kolay değil ama hoca bunu bize çok iyi aktarıyor. O yüzden şanslıyız. O taktiği en iyi şekilde anlayabiliyoruz ve sahaya yansıtabiliyoruz. Defans olarak hocanın bizden maçtan maça değişen prensipleri var. Benimsediği, her maç istediği prensipleri de var. Biz bunu çok iyi anlıyoruz. Toplantılarda da bize anlatıyor. Oyuncular değişse bile herkes o prensibe sağdık kalıyor” sözlerini sarf etti.



"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI’NA KATILIRIZ VE BU HASRETİ SONLANDIRIRIZ"



Dünya Kupası’na katılmanın önemine vurgu yapan 27 yaşındaki futbolcu, “A Ligi’nde mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz. Bizim hak ettiğimiz yer orası ve sonunda oraya ulaştık. Bunun sonunda Uluslar Ligi kupası da var. Ben gidebileceğimiz yere kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Çok büyük avantaj bizim için. Dünya Kupası hem milletimiz hem bizim için çok önemli. İnşallah en iyi performansımızı göstererek Dünya Kupası’na katılırız ve bu hasreti sonlandırırız. Bizim en büyük hedefimiz bu” dedi.