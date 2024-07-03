Merih Demiral'a soruşturma

UEFA, Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.
MERİH NE DEMİŞTİ?
Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında şöyle konuşmuştu:
"Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim."
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