Merih Demiral'a soruşturma

MERİH NE DEMİŞTİ?

Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında şöyle konuşmuştu:

"Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim."