Merih Demiral'dan maç sonu itiraf: "Gece hayal etmiştim"

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Merih Demiral, Gürcistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Takım ile kozlarını paylaştı.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda kaydetti. Gürcistan'ın tek sayısı ise 65'te Kochorashvili'den geldi.

A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2 gol kaydeden Merih Demiral, mücadele sonrasında konuştu.

İşte Demiral'ın sözleri:

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

"Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Burada küçükken sokakta top oynarken bunun hayalini kurdum. Memleketimde bu galibiyeti almak, çok mutlu ve gururluyum. İnşallah diğer maçlarda da devam eder."

Merih Demiral'dan maç sonu itiraf: "Gece hayal etmiştim" - 1 Merih Demiral, Gürcistan karşısında attığı ilk gol sonrası sevincini böyle yaşadı.

"GECE HAYALİNİ KURDUM"

"Gece bu golün hayalini kurdum. Hakan Ağabey ve Arda ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. (Gülerek) Çok mutlu ve gururluyum."

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

"Hepimizin hayali Dünya Kupası. Orada olmak istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah tüm Türk halkını mutlu ederiz."

