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Merih Demiral'dan tarihi gol

Merih Demiral, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısında attığı gol turnuva tarihinde Türkiye'nin attığı en erken gol oldu.

Merih Demiral'dan tarihi gol

, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısında A 'ı öne geçiren golü kaydetti.

57. saniyede gelen gol Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki en erken golü olarak tarihe geçti.

REKOR BURAK'DAYDI

Bu rekor Türkiye adına daha önce Burak Yılmaz'a aitti.
Yılmaz EURO 2016'da 10. dakikada topu ağlara göndermişti.

Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında 23. saniyede kaydetmişti.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'da 48. maçında gol sayısını 4 yaptı.

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