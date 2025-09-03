Merih Demiral'ı basın toplantısında kızdıran soru: "Kimin arasında sorun var? Öyle hayal ediyorlar!"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Milli futbolcu Merih Demiral , Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Demiral'ın sözleri: MERİH DEMİRAL'I KIZDIRAN SORU Gürcistan basını: "İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?" Merih Demiral: "Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim."

"KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"



"Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."



"BURADA OLMAK BÜYÜK ŞANS"



"Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız."

