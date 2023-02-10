Merih Demiral'ın forma kampanyasına Haaland, De Bruyne ve Kane de katıldı

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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya dünya futbolunun yıldızları destek vermeye devam ediyor.



Sosyal medya paylaşımında, Erling Haaland'ın imzalı forma alma sürecinde yardımcı olan Türk asıllı Alman milli futbolcuları İlkay Gündoğan ve Emre Can'a teşekkür eden Demiral, "Kampanyamızla depremzedelere destek olmak için aradılar. Erling Haaland'ın imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Elde edilecek gelirin tamamı Ahbap Derneği'ne depremzedelere yardım etmek için bağışlanacak." ifadelerini kullandı.



Demiral, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremle ilgili diğer sosyal medya paylaşımında ise İngiliz yıldız golcü Kane'in en derin taziyelerini ilettiğini vurgulayarak, "Üzüntülerini dile getirdi. Kane'in imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz." bilgisini verdi.



Milli futbolcu, diğer paylaşımında ise "Kevin De Bruyne'ün imzalı formasını da açık arttırmayla satıyoruz." açıklamasını yaptı.



Merih, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmış ve bu formalar 5 milyon TL'ye satılmıştı.



Kampanyaya katılan İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata ve Fransız golcü Antoine Griezmann'ın formalarının satış süreci ise devam ediyor.