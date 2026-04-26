Merih'li Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Japon ekibi Machida Zelvia'yı konuk etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve 0-0'lık skorla uzatmalara giden finalde şampiyonluğu getiren gol, 96'ncı dakikada Firas Albirakan'dan geldi.

Al Ahli'den Hawsawi 68'inci dakikada rakibine kafa atarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Merih Demiral , Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon da final oynayan ve Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu olma başarısını elde eden Demiral, üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı.