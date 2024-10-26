Merkez Hakem Kurulu'nda yeni dönem

HATALAR DA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK



Çok tartışılan pozisyonlarla iglili 24 saat içinde bir değerlendilrilme yapılabileceği belirtilerek Gündoğdu, "Gerekirse UEFA’dan da bu konuda değerlendirme alacağız. Eğer hakem, MHK veya gözlemci bir hata yapmışsa bunu da tüm şeffaflığı ile kamuoyu ile paylaşacağız. Hakem ve gözlemci ceza puanı alacak." diye konuştu.



Hakem atama sistemiyle ilgili ise Kulüpler Birliği'nin bir çalışması olduğu aktarılarak tüm paydaşların bilgilendirileceği ifade edildi.