Merkez Hakem Kurulu'nda yeni dönem
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni MHK'nın 4 ana başlıkta toplandığını söyledi. 4 ana başlığın MHK'daki yeni eğitim sistemi, iletişim stratejisi, performans yönetimi ve hakem atama sisteminden oluştuğu belirtildi.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni MHK'nın 4 ana başlıkta toplandığını açıkladı.
Hürriyet gazetesinin aktardığı haberde 4 ana başlığın MHK'daki yeni eğitim sistemi, iletişim stratejisi, performans yönetimi ve hakem atama sisteminden oluştuğu belirtildi.
Hakem eğitimi için Portekizli Vitor Melo Pereira ile anlaşıldığı ve Pereira'nın hakem gelişim direktörü olacağı da öğrenildi. İletişim stratejisi kapsamında ise sosyal medya aracılığıyla kamuoyunun kriz yönetimi konusunda bilgilendirileceği kaydedildi.
HATALAR DA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
Çok tartışılan pozisyonlarla iglili 24 saat içinde bir değerlendilrilme yapılabileceği belirtilerek Gündoğdu, "Gerekirse UEFA’dan da bu konuda değerlendirme alacağız. Eğer hakem, MHK veya gözlemci bir hata yapmışsa bunu da tüm şeffaflığı ile kamuoyu ile paylaşacağız. Hakem ve gözlemci ceza puanı alacak." diye konuştu.
Hakem atama sistemiyle ilgili ise Kulüpler Birliği'nin bir çalışması olduğu aktarılarak tüm paydaşların bilgilendirileceği ifade edildi.
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