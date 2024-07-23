Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı. Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

FERHAT GÜNDOĞDU HAKKINDA



Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.



Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.



Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü.



Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.



Gündoğdu aynı zamanda bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.