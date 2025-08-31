Merkezefendi ilk turnuvayı kazandı

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda Anım Cup 2025’e ev sahipliği yapan Denizli ekibi hafta sonu sınavında Göztepe’yi 88-83 yenerek 2’de 2 yaptı.

Turnuvadaki ilk maçta da Bordo Basketbol’u mağlup eden Merkezefendi 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya’daki Gloria Cup’ta Türk Telekom ve Erokspor’la karşılaşacak.

