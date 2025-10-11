Merkezefendi lidere karşı
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın 3'üncü hafta maçında lider Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.
İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligde 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Anadolu Efes, EuroLeague'de ise ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Merkezefendi sezona evinde Bursaspor'u yenerek başladıktan sonra İzmir deplasmanında Karşıyaka'ya mağlup oldu.
