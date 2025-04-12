Merkezefendi ve Manisa Basket en önemli sınavda
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Basket yarın sezonun en önemli maçında Ege derbisinde karşılaşacak.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki takım da son 6 haftaya 7'şer galibiyetle düşme potasında girdi. Son haftalarda çıkış yakalayan Merkezefendi rakibini yenerek düşme hattından çıkmayı hedefleyecek.
Sezonun ilk yarısındaki maçı 80-75 kazanan Manisa Basket ise hem galibiyet almaya hem de lig sonu olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü Denizli ekibine bırakmamaya çalışacak.
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