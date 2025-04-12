Merkezefendi ve Manisa Basket en önemli sınavda

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki takım da son 6 haftaya 7'şer galibiyetle düşme potasında girdi. Son haftalarda çıkış yakalayan Merkezefendi rakibini yenerek düşme hattından çıkmayı hedefleyecek.

Sezonun ilk yarısındaki maçı 80-75 kazanan Manisa Basket ise hem galibiyet almaya hem de lig sonu olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü Denizli ekibine bırakmamaya çalışacak.





