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Merkezefendi ve Manisa Basket en önemli sınavda

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Basket yarın sezonun en önemli maçında Ege derbisinde karşılaşacak.

Merkezefendi ve Manisa Basket en önemli sınavda

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki takım da son 6 haftaya 7'şer galibiyetle düşme potasında girdi. Son haftalarda çıkış yakalayan Merkezefendi rakibini yenerek düşme hattından çıkmayı hedefleyecek.

Sezonun ilk yarısındaki maçı 80-75 kazanan Basket ise hem galibiyet almaya hem de lig sonu olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü Denizli ekibine bırakmamaya çalışacak.


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