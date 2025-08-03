Merkezefendi'de imzalar tamam

Merkezefendi, daha önce anlaştığı Mersinspor'dan uzun Emre Tanışan'ın yanı sıra Türk Telekom'dan gurbetçi pivot Mahir Ağva'yı resmen kadrosuna kattı.

29 yaşında, 2.06 boyundaki Mahir ligde daha önce Darüşşafaka, Karşıyaka, Galatasaray, Aliağa Petkimspor'da da oynamıştı.

Merkezefendi iç transferde ise Roko Badzim'in ardından 30 yaşında, 2.08 boyundaki forvet Hans Vanwijn ile de sözleşme yeniledi.