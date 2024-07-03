Mert Günok: Bu kurtarış kariyerimin ilk sırasında

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Mücadelenin ardından milli futbolcu Mert Günok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak güzel mücadele verdiklerini belirten Mert Günok, “Çok mutluyuz, gururluyuz. Son 8’e kaldık. Daha işimiz bitmedi. Bugünün tabii ki keyfini ve sevincini yaşayacağız ama çok kısa bir süre sonra tekrar diğer maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Takım olarak güzel mücadele verdik. Zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama hem savunmadaki arkadaşlarımın mücadelesiyle hem takım olarak verdiğimiz mücadeleyle bu turu atlamasını bildik. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. İnşallah sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakatlık probleminin olmadığını da söyleyen Mert Günok, “Kampın başından beri ufak bir sıkıntıyla uğraşıyorum. Hem hocalarımız, hem sağlık ekibimiz bu konuda bana gereken bütün desteği sağlıyorlar. O yüzden şu anda bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.



“BU SEVİYEDEN SONRA FARK ETMİYOR”



Çeyrek finaldeki Hollanda eşleşmesini değerlendiren milli futbolcu, “Bu seviyeden sonra herhangi bir ülke fark etmiyor. Hepsi zor geçecek maçların, Yine zor bir maç oynayacağız. Bugün organizasyon olarak çok zor bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Avusturya hem iyi bir organizasyona sahip olduğu için hem yıllardır birlikte oynuyorlar hem de iyi bir hocaları var. Bugün çok zor bir maçtı. Tabii ki diğer maç da zor olacak. Bu maçın vermiş olduğu özgüven ve yaşadığımız sevinç ile beraber inşallah diğer maça da iyi bir şekilde hazırlanıp sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz” dedi.



“İLK SIRAYA KOYABİLİRİM”



Mert Günok, ‘Son anlarda yaptığın kurtarışı kendi kurtarışların arasında kaçıncı sıraya koyarsın?’ şeklinde gelen soruya, "Milli takım olması sebebiyle ve yaşadığım duyguları da ön plana alırsak tabii ki şu an bu kurtarışı ilk sıraya koyabilirim“ cevabını verdi.