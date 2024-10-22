Mert Günok dev maçları kaçıracak
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok sakatlandı. Milli kalecinin en az iki önemli maç kaçırması bekleniyor.
Mert Günok Konyaspor maçında yaptığı kurtarışın ardından sakatlık yaşadı.
Tecrübeli kalecinin sol omzunda tendon yaralanması tespit edildi.
AVRUPA'DA VE DERBİDE YOK
Günok perşembe günü oynanacak Lyon ve pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.
Milli file bekçesi bu sezon 12 maçta ilk 11'de Beşiktaş'ın kalesini korudu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Beşiktaş