Mert Günok dev maçları kaçıracak

Mert Günok Konyaspor maçında yaptığı kurtarışın ardından sakatlık yaşadı.



Tecrübeli kalecinin sol omzunda tendon yaralanması tespit edildi.

AVRUPA'DA VE DERBİDE YOK



Günok perşembe günü oynanacak Lyon ve pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.



Milli file bekçesi bu sezon 12 maçta ilk 11'de Beşiktaş'ın kalesini korudu.