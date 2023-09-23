Mert Günok, Konferans Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi

Beşiktaş'ın filebekçisi Mert Günok, UEFA Konferans Ligi D grubu ilk karşılaşması Clube Brugge'a karşı yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre, Clube Brugge maçında yaptığı kurtarışlarla Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek kurtarış sayısına ulaşan Mert Günok, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

TÜM TAKIMDAN TEBRİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in deplasmanda oynanan maçta gösterdiği performansla takımını oyunda tutan Mert Günok'u maçın ardından tebrik ettiği kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın futbolcuları maç sonu röportajlarında takım arkadaşları Mert'in etkili performansına övgüler yağdırdı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.