Mert Günok'a İngiltere'den yakın takip

Beşiktaş ve Milli Takım'ın deneyimli kalecisi Mert Günok'a menajerler aracılığıyla İngiliz takımlardan teklif geldiği kaydedildi.

Hürriyet'in haberine göre, Mert'in menajeri Necmettin Mehmedi, İngiltere'den iki kulübün scout ekibinin Mert Günok'u yakın takibe aldığını iddia etti.

Mert'in iki yıldır scoutlar tarafından takip edildiğini belirten Mehmedi, "Şu anda isim vermeyiz ama iki İngiliz kulübü Mert'i scoutlarına izletti. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alışverişi yapacak" diye konuştu.



Beşiktaş ile 61 resmi maça çıkan Mert Günok, bu karşılaşmalarda kalesinde 72 gol gördü. Milli kaleci 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.