Mert Hakan Yandaş: Lille maçına iyi hazırlandık

Takıma yeni katılan oyuncuların adapte olmaları konusunda her zaman destek verdiğini belirten başarılı orta saha, "Fenerbahçe kulübü çok büyük kulüp. Böyle kulüplerde yeni gelen oyuncularla rekabet çok üst düzeyde. Bu çok normal. Bizim de işimiz bu rekabeti artırıp takıma katkılı olmak ve takımı ileri çekmek. Benim beşinci sezonum, birçok oyuncu ile oynadım. Süre bulduğumda takımım için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Bu ne kadar olursa olsun, her zaman bu böyle devam edecek. Takımın birlikteliği bu yönde olduğu için bizi mutlu ediyor. Gelen arkadaşların bir an önce kaynaşıp bize katkı vermesi için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da onlarla tatlı bir rekabet içerisinde oluyoruz. Ben forma giydiğim her zaman Fenerbahçe formasıyla en iyisini vermek için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, Lille karşısında oynanacak oyunla ilgili gelen soruya, "Yarın sahaya çıktığımızda göreceğiz" yanıtını verdi.