Mert Hakan Yandaş: Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz

üper Lig’in 37’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Mert Hakan Yandaş, "Bütün sezonun senaryosu yaşandı bugün ilk yarıda. Maça çok iyi başladık. 11’e 11’ken iki tane net pozisyonumuz var. Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma serüveni başladı. 10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız, herkes biliyor. Orada iyi oynamaya devam ettik. Fred’in pozisyonu var, Batshuayi’nin pozisyonu var. İçeri girdiğimizde takım arkadaşlarım ve hocamız bir an bile şüphe etmedi. Herkes kazanacağımızı biliyordu. Onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik. Bunu hissettiğinizde kazanacağınızdan emin oluyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Burada bütün sezon verilen emeğin göstergesi oldu. Bütün camiaya bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu gösterdik. Zaten onlar da biliyordu bunu. Bugün taçlandırmak istiyorduk. Bütün hafta sadece buna odaklandık. Oyuncu arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ederim. Bir dakika bile sahada seslerini duymadığım an olmadı. Normalde imkansız bir şeydir bu. İnanılmaz kazandık. Dünyanın her yerinde olan bir şey. Normalde yanlarına gitmemiz lazım. Engel olmaya çalışıyorlar, bugün galibiyete nasıl engel olamadılarsa ona da engel olamayacaklar büyük ihtimalle. Samandıra’da onlarla buluşacağız” ifadelerini kullandı.



“TAKIM ARKADAŞLARIMLA, CAMİAMIZLA GURUR DUYUYORUM”



Bir gazetecinin sorusu üzerine Mert Hakan Yandaş, sözlerini şöyle noktaladı:



“Medyanızı tebrik ediyorum. Bu işte çok organizesiniz. Ama pes ettiremediniz. Ben asla pes etmeyeceğim. Arkadan dolanmaları, bugünkü işleri çok iyi yapıyorsunuz. Maalesef bizim eski futbolcularımız, camiamız satın aldığı için bunu iyi yapıyorsunuz. Ama böyle karakterli takım olduğunda da buradaki bütün organizasyonu bozmak zorunda kalıyorsunuz. Takım arkadaşlarımla, camiamızla gurur duyuyorum.”