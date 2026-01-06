Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için yeni karar
06.01.2026 16:51
Son Güncelleme: 06.01.2026 16:58
NTV - Haber Merkezi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında yeni bir karar verildi.
İki futbolcunun aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.
Mahkeme Yandaş ile Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
20 İSİM TUTUKLANMIŞTI
Futbolda bahis soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.