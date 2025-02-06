Mert Hakan Yandaş'dan bu sezon ilk gol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, takımının 3. golünü kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu maçın 78. dakikasında ceza yayı solundan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

90 DAKİKA SAHADA KALDI



Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Trendyol Süper Lig'de 2'si ilk 11 olmak üzere 10 maçta süre aldı. Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giyen Mert Hakan bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.



Mert Hakan Yandaş, mavi-beyazlılara karşı 90 dakika sahada kaldı.



MERT HAKAN'IN GOLÜ