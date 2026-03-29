Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı
29.03.2026 10:52
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş.
Bahis soruşturmasının ardından tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden bir görüntüsü paylaşıldı.
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, bir süredir cezaevinde bulunuyordu.
Birçok futbolcuyla aynı koğuşta kalan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.
Yandaş ile aynı cezaevinde bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Abdurrahman Bayram'ın paylaşımı.
Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafının olduğu görüldü. Sakaryasporlu futbolcu, paylaşımına kum saati emojisi ekledi.
Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.