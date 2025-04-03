Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisinin ardından isyan: Adımız çıkmış dokuza!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar sahadan 2-1'lik beraberlikle ayrılırken; yedek kulübesindeki Mert Hakan Yandaş, müsabakanın son dakikalarında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yandaş'ın maç sonu sözleri ise dikkat çekti.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Sebastian Szymanski'den geldi. Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmanın son dakikalarında ise yedek kulübeleri arasında büyük bir olay yaşandı.
KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Bitime iki dakika kala oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe yedek kulübesi önünden geçtiği sırada çıkan olaylar sonrası kırmızı kartlar havada uçuşmuştu.
Kırmızı kart gören isimler kervanına Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş da katıldı. Yandaş, maç sonu çıkış tünelinde isyan etti.
"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"
Fanatik kamerasındaki görüntüde Yandaş'ın kırmızı kart üzerine "Adımız çıkmış dokuza!" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.
Yandaş'ın sözleri ise sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
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