Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray derbisinin ardından isyan: Adımız çıkmış dokuza!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Sebastian Szymanski'den geldi. Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı.



Karşılaşmanın son dakikalarında ise yedek kulübeleri arasında büyük bir olay yaşandı.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU



Bitime iki dakika kala oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe yedek kulübesi önünden geçtiği sırada çıkan olaylar sonrası kırmızı kartlar havada uçuşmuştu.



Kırmızı kart gören isimler kervanına Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş da katıldı. Yandaş, maç sonu çıkış tünelinde isyan etti.