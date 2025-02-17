Mert Hakan'dan annesine Galatasaray uyarısı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sosyal medyadaki paylaşımı ile gündem oldu.



Instagram hesabından maç esnasında Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Mert Hakan'ın annesi Beren Yandaş paylaşımın altına nazar boncuğu, dua eden eller ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.



KIRMIZI KALP YERİNE LACİVERT KALP



Mert Hakan ise annesinin o yorumuna karşılık vererek "Annecim kırmızı kalp kullanmıyoruz" diyerek sarı lacivert kalp emojileri ekledi.