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Mert Hakan'dan annesine Galatasaray uyarısı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbi öncesi sosyal medyada annesine Galatasaray uyarısı yaptı. Milli futbolcu annesi Beren Yandaş'tan kırmızı kalp kullanmamasını istedi.

Mert Hakan'dan annesine Galatasaray uyarısı

'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden 'de Mert Hakan Yandaş sosyal medyadaki paylaşımı ile gündem oldu.

Instagram hesabından esnasında Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Mert Hakan'ın annesi Beren Yandaş paylaşımın altına nazar boncuğu, dua eden eller ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.

KIRMIZI KALP YERİNE LACİVERT KALP

Mert Hakan ise annesinin o yorumuna karşılık vererek "Annecim kırmızı kalp kullanmıyoruz" diyerek sarı lacivert kalp emojileri ekledi.

Mert Hakan'dan annesine Galatasaray uyarısı - 1
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