Mert Hakan'dan annesine Galatasaray uyarısı
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbi öncesi sosyal medyada annesine Galatasaray uyarısı yaptı. Milli futbolcu annesi Beren Yandaş'tan kırmızı kalp kullanmamasını istedi.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sosyal medyadaki paylaşımı ile gündem oldu.
Instagram hesabından maç esnasında Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Mert Hakan'ın annesi Beren Yandaş paylaşımın altına nazar boncuğu, dua eden eller ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.
KIRMIZI KALP YERİNE LACİVERT KALP
Mert Hakan ise annesinin o yorumuna karşılık vererek "Annecim kırmızı kalp kullanmıyoruz" diyerek sarı lacivert kalp emojileri ekledi.
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