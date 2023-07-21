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Mert Müldür derbisi: Galatasaray ve Fenerbahçe teklifini yaptı

Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray tekliflerini yaptı. Sassuolo yapılan tekliflerin biraz daha yükseltilmesi halinde milli futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.

Mert Müldür derbisi: Galatasaray ve Fenerbahçe teklifini yaptı

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ün İtalyan ekibinden ayrılabileceği kaydedildi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, ve 'ın Mert Müldür transferinde yarışta olduğu öne sürüldü.

Her iki kulübünde Milli oyuncu için 4 milyon artı bonuslar önerdiği belirtilirken, Sassuolo'nun ise 5 milyon euro ve bonuslar istediği aktarıldı.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin transferde daha istekli olduğu ve fiyat artırmaya gidebileceği ifade edildi.

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