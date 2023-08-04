Mert Müldür sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan yeni transfer Mert Müldür ve Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.