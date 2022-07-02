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Merve Tuncel tarih yazdı

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücü Merve Tuncel altın madalya kazandı. Merve, bu stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü oldu.

Haberler 02.07.2022 - 23:59 | Son Güncelleme : 03.07.2022 - 00:02

Merve Tuncel tarih yazdı


’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücüler Merve Tuncel (sağda) altın, Deniz Ertan (solda) gümüş madalya kazandı Milli yüzücüler Merve Tuncel (sağda) altın, Deniz Ertan (solda) gümüş madalya kazandı

TARİHE GEÇTİ

Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.

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