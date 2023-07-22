Meschack Elia kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Meschack Elia kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Meschak Elia, 6 Ağustos 1997 doğumlu Kongolu oyuncudur. Elia'nın Temmuz 2019'da Belçika 1. Lig A kulübü Anderlecht ile sözleşme imzalayacağı açıklandı. Ancak ortadan kayboldu ve iddiaya göre doğum yılını tahrif etti. Bu da Kongo Futbol Federasyonu tarafından 12 aylık bir yasakla sonuçlandı.



Şubat 2020'de FIFA, Elia'nın tekrar oynaması için geçici olarak izin verdi ve Elia, İsviçre Süper Ligi ekiplerinden BSC Young Boys ile sözleşme imzaladı.



Meschack Elia, geçen sezon Young Boys ile çıktığı 41 resmi maçta, 12 gol atıp 8 asist kaydetti.