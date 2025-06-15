Messi beraberlikle başladı: Son dakika şutu direkten döndü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly - Inter Maimi maçıyla başladı.



Lionel Messi'nin 90+6'da sağ çaprazdan çektiği şut direkten dışarı gitti. Başladığı gibi biten maçta takımlar turnuvaya birer puanla başladı.



TREZEGUET PENALTI KAÇIRDI



Al-Ahly maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari maçın oyuncusu seçildi.



Inter Miami 19 Haziran'da Porto, Al-Ahly ise Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.