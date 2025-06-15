Messi beraberlikle başladı: Son dakika şutu direkten döndü
Kulüpler Dünya Kupası'na Messi'li Inter Maimi beraberlikle başladı. Yıldız futbolcunun son dakika şutu direkten döndü.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly - Inter Maimi maçıyla başladı.
Lionel Messi'nin 90+6'da sağ çaprazdan çektiği şut direkten dışarı gitti. Başladığı gibi biten maçta takımlar turnuvaya birer puanla başladı.
TREZEGUET PENALTI KAÇIRDI
Al-Ahly maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari maçın oyuncusu seçildi.
Inter Miami 19 Haziran'da Porto, Al-Ahly ise Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.
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