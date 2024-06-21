NTV.COM.TR’ye geri dön

Messi bir ilki başardı: Arjantin, Copa America'ya galibiyetle başladı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Güney Amerika Futbol Şampiyonası'nın (Copa America) açılış maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.

Messi bir ilki başardı: Arjantin, Copa America'ya galibiyetle başladı

Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan ile Kanada, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49'uncu dakikada Julian Alvarez ve 88'inci dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı.

MESSİ'DEN BİR İLK

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken, 7 farklı Copa America'da asist yapmaya başaran ilk futbolcu oldu.

Arjantin, gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...