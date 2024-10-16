Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Arjantin'in Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0 mağlup ettiği maça Lionel Messi 3 gol, 2 asistlik performansıyla damga vurdu.

37 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takım kariyerindeki 10. hat-trickini yaparken, Cristiano Ronaldo'nun milli takımlarda en çok hat-trick yapan oyuncu rekorunu egale etti.

Messi bu gollerin ardından milli takımdaki toplam gol sayısını da 112'ye çıkardı.