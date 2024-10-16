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Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Lionel Messi, Arjantin formasıyla Bolivya karşısında milli takım kariyerinin 10. hat-trickini kaydetti. 37. yaşındaki yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun bu alandaki rekorunu egale etmeyi başardı.

Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Arjantin'in Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0 mağlup ettiği maça Lionel 3 gol, 2 asistlik performansıyla damga vurdu.

37 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takım kariyerindeki 10. hat-trickini yaparken, Cristiano Ronaldo'nun milli takımlarda en çok hat-trick yapan oyuncu rekorunu egale etti. 

Messi bu gollerin ardından milli takımdaki toplam gol sayısını da 112'ye çıkardı. 

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