Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti
Lionel Messi, Arjantin formasıyla Bolivya karşısında milli takım kariyerinin 10. hat-trickini kaydetti. 37. yaşındaki yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun bu alandaki rekorunu egale etmeyi başardı.
Arjantin'in Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0 mağlup ettiği maça Lionel Messi 3 gol, 2 asistlik performansıyla damga vurdu.
37 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takım kariyerindeki 10. hat-trickini yaparken, Cristiano Ronaldo'nun milli takımlarda en çok hat-trick yapan oyuncu rekorunu egale etti.
Messi bu gollerin ardından milli takımdaki toplam gol sayısını da 112'ye çıkardı.
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