Messi Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Scaloni açıkladı...
05.12.2025 14:46
NTV - Haber Merkezi
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Messi'nin takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, önümüzdeki yaz tacını korumak için sahaya çıkacak.
Turnuvaya katılan ülkeleri belirlemek amacıyla oynanan eleme etabında grubunu lider olarak bitiren "Tangocular", Lionel Messi'nin durumundaki belirsizlik sebebiyle çalkantılı günler yaşıyor.
Takımın teknik direktörü Lionel Scaloni, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
"KARARI MESSİ VERECEK"
Bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası kura çekimi öncesinde basın mensuplarına konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, demecinde şu ifadeleri kullandı: “Kararı Messi verecek. Her kararında onu destekleyeceğiz. Şu an her şey iyi gidiyor ama altı ay uzun bir süre. Önümüzde zaman var. Umarım fit bir durumda olur ve iki taraf için de en doğru kararı verir.”
Lionel Scaloni, 2 Ağustos 2018 tarihinden beri Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.
"İSPANYA MAÇI DAHA ERKEN OLMALIYDI"
EURO 2024'ün şampiyonu İspanya ile Copa America'nın son şampiyonu Arjantin'i karşı karşıya getirecek olan "Finalissima" adlı turnuva hakkında da konuşan Scaloni, "Bana kalırsa bu maç daha erken oynanmalıydı. İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ile arkadaşız. Buraya beraber geldik ve o da benim gibi düşünüyor." diyerek konuşmasına son verdi.
NOT: Arjantin ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek olan "Finalissima" maçı, 27 Haziran 2026 tarihinde oynanacak.
"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"
Lionel Messi, önümüzdeki günlerde yaptığı bir açıklamada 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini açıklamıştı. 38 yaşındaki oyuncu, "Dünya Kupası'nda oynamak olağanüstü bir durum olur ancak bunu yapmak istiyorum. Orada olmak istiyorum. Fiziksel açıdan iyi durumda olmak ve takımıma yardımcı olmak benim için harika olur." demişti.
MLS'DE FİNAL MAÇINA ÇIKACAK
Arjantin'deki geleceği belirsiz olan Lionel Messi, yarın yani 6 Aralık Cumartesi günü takımı Inter Miami ile birlikte Vancouver Whitecaps karşısında MLS'in şampiyonu olmak için mücadele edecek.
ABD'nin en büyüğünü belirleyecek olan karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak.
NOT: MLS'in formatı gereği takımlar "Doğu" ve "Batı" olmak üzere iki ayrı konferansa bölünüyor. Kendi konferansını şampiyon olarak belirleyen takımlar ise ligin şampiyonunu belirlemek amacıyla final maçına çıkıyorlar.
Lionel Messi, bu sezon çıktığı 41 maçta 38 gol attı ve 23 tane de asist yaptı.