Messi hem takım arkadaşlarını hem de rakipleri çalımladı

Dünyaca ünlü yıldız Messi ilerleyen yaşına rağmen performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

ABD MLS'te Doğu Konferansı'nda Atlanta United ile Inter Miami karşılaştı.

ARKADAŞINI DA ÇALIMLADI

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi , ikinci yarıda iki gol kaydetti. Messi'nin golleri 56 ve 60. dakikalarda kayıtlara geçti

Messi bu sezon ligdeki gol sayısını 25'e yükseltirken attığı ikinci gol dikkat çekti. Messi son lig maçında hem takım arkadaşlarını hem de rakipleri çalımladı ve golünü attı.

RONALDO'DAN MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALAYAN MESSİ'YE MESAJ

Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalayan Arjantinli Lionel Messi 'nin ülkesiyle yazdığı tarihin sonsuza dek hatırlanacağını söylemişti.

Portekizli yıldız futbolcu, mesajında, "Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin ile başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle." ifadelerini kullanmıştı.

MESSİ'NİN GOLÜ