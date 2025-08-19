Messi için yola çıktı: 20 bin kilometrelik sıra dışı yolculuk
Lionel Messi'nin son Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek isteyen bir gazeteci, 2026'daki turnuva için bisikletiyle Kuzey Amerika seyahatine başladı.
Arjantinlilerin futbol tutkusu, zaman veya mekan tanımıyor.
Futbol tutkunu gazeteci Juan Miguel Silio, 2026 Dünya Kupası'na 10 ay kala yola çıktı.
Arjantin'in Entre Rios eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki Juan Miguel Silio, dev turnuvayı izleyebilmek için sıra dışı bir yolculuğa başladı.
Yola çıkan Silio, turnuvanın düzenleneceği Kuzey Amerika'ya kadar bisikletle gidecek.
20 BİN KİLOMETRELİK SIRA DIŞI YOLCULUK
Arjantinli gazeteci, yaklaşık 20 bin kilometrelik yolu kapsayan yolculukta günde ortalama 100 kilometre pedal çevirecek.
Bazen çadırda, bazen de açık havada konaklayacak Silio, yol boyunca tanıştığı insanların desteğine güveniyor.
Silio konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Gece nerede bastırırsa orada kalıyoruz; bazen çadırda, bazen yol izin verirse yıldızların altında, bazen davet edildiğimizde sofrada ya da bir hostelde. İnsanlar oldukça destekleyici, çünkü bisikletle seyahat ettiğinizde karşınıza çıkanların ilk dikkatini çeken şey, nereden gelip nereye gittiğinizi merak etmeleri oluyor. Bu merakları zamanla daha destekleyici bir tavra dönüşüyor; sizi yemeğe davet ediyorlar, uyuyacak yer öneriyorlar, neye ihtiyacınız olduğunu soruyorlar ve yardım ediyorlar. Yani bisikletle seyahat ettiğinizde, başka hiçbir yolculuk biçiminde elde edemeyeceğiniz bir görünürlük kazanıyorsunuz."
MESSİ SON KEZ SAHNE ALACAK
Daha önce 2022'de Madrid'den Katar'a 6 ay pedal çeviren gazeteci, Lionel Messi önderliğinde kazanılan Dünya Kupası'nı da yerinden takip etmişti.
Juan Miguel Silio ve iki yol arkadaşı, turnuvanın açılış maçına yetişmeyi umuyor.
Ekibin hayali ise efsaneleri Messi'yi son kez Dünya Kupası sahnesinde izlemek ve Arjantin'in bir kez daha kupaya uzanmasına tanıklık etmek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Dünya Kupası