Messi için yola çıktı: 20 bin kilometrelik sıra dışı yolculuk

Silio konu hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Gece nerede bastırırsa orada kalıyoruz; bazen çadırda, bazen yol izin verirse yıldızların altında, bazen davet edildiğimizde sofrada ya da bir hostelde. İnsanlar oldukça destekleyici, çünkü bisikletle seyahat ettiğinizde karşınıza çıkanların ilk dikkatini çeken şey, nereden gelip nereye gittiğinizi merak etmeleri oluyor. Bu merakları zamanla daha destekleyici bir tavra dönüşüyor; sizi yemeğe davet ediyorlar, uyuyacak yer öneriyorlar, neye ihtiyacınız olduğunu soruyorlar ve yardım ediyorlar. Yani bisikletle seyahat ettiğinizde, başka hiçbir yolculuk biçiminde elde edemeyeceğiniz bir görünürlük kazanıyorsunuz."