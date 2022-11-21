 Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Messi, Katar 2022'nin oynadığı son Dünya Kupası olacağı için diğerlerinden farklı olduğunu söyledi. Messi, "Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım" dedi.

Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat

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Lionel Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat - 1

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz" diye konuştu.

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