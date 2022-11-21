Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat

İlişkili Haberler Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.



Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz" diye konuştu.