Messi milli takımda riske edilmeyecek

Lionel Messi, Peru maçında milli formayı giyemeyecek.

Şili maçında yaşadığı ufak problem sonrası oyuna devam eden 37 yaşında süper yıldızın grubun son maçında dinlendirilmesine karar verildi.

ÇEYREK FİNALE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Messi'nin yaşadığı problem kas gerginliği olarak değerlendirilse de Tangocular, takım kaptanlarının çeyrek finaller öncesi tam anlamıyla hazır olmasını istiyor.

Kanada'yı 2-0 ve Şili'ye 1-0 mağlup ederek A Grubu'nda 6 puanla zirvede olan Arjantin, gruptaki son maçını cumartesiyi pazara bağlayan gece 3'te Peru ile oynayacak.