Messi'den 11 dakikada hat-trick: Inter Miami farklı kazandı

Inter Miami New England Revolution'ı 6-2 yenerek MLS'in normal sezon puan rekorunu kırdı.

Miami, normal sezonun son maçında aldığı galibiyetle 74 puana ulaşarak 2021'de New England tarafından kırılan bir önceki rekoru egale etti.

58'inci dakikada yedek kulübesinden çıkan ve son gollerin öncüsü olan Messi, MLS'te çıktığı 19 maçta 20 gol atarken, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Suarez de 27 maçta 20 gol kaydetti.

Miami bu sezon 22 maç kazandı, sekiz beraberlik aldı ve sadece dört maç kaybetti.

Miami, play-offların ilk turunda CF Montreal ya da Atlanta United ile karşılaşacaklar.

