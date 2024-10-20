Messi'den 11 dakikada hat-trick: Inter Miami farklı kazandı
Lionel Messi, MLS'te Inter Miami formasıyla 11 dakikada hat-trick yaptı. Miami, New England Revolution'ı 6-2 mağlup ederek 74 puana yükseldi ve ligin normal sezonunda toplanan puan rekorunu egale etti.
Inter Miami New England Revolution'ı 6-2 yenerek MLS'in normal sezon puan rekorunu kırdı.
Miami, normal sezonun son maçında aldığı galibiyetle 74 puana ulaşarak 2021'de New England tarafından kırılan bir önceki rekoru egale etti.
58'inci dakikada yedek kulübesinden çıkan ve son gollerin öncüsü olan Messi, MLS'te çıktığı 19 maçta 20 gol atarken, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Suarez de 27 maçta 20 gol kaydetti.
Miami bu sezon 22 maç kazandı, sekiz beraberlik aldı ve sadece dört maç kaybetti.
Miami, play-offların ilk turunda CF Montreal ya da Atlanta United ile karşılaşacaklar.
Messi did Messi things 🐐— Major League Soccer (@MLS) October 20, 2024
First MLS hat trick to help @InterMiamiCF breaks the MLS single-season points record. pic.twitter.com/slAuAVHUS1
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