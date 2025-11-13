Messi'den "Dünya Kupası mı yoksa Ballon d’Or mu?" sorusuna yanıt

Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, katıldığı bir programda "Bir Ballon d'Or daha mı, bir FIFA Dünya Kupası daha mı?" sorusuna yanıt verdi.



Messi, "⁠Bir Dünya Kupası daha mı yoksa bir Ballon d’Or daha mı?" sorusuna "Dünya Kupası" cevabını verdi.



38 yaşındaki yıldız Miami’nin havasını mı, Barselona’nın havasını mı tercih edeceği sorulması üzerine hem kariyerinin hem de hayatının büyük bir bölümünü Barselona’da geçirdiği için İspanyol şehrini seçti.



“ORADA OLMAK İSTİYORUM"

Arjantinli oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Dünya Kupası'nda oynamak olağanüstü bir durum olur ancak bunu yapmak istiyorum. Orada olmak istiyorum. Fiziksel açıdan iyi durumda olmak ve takımıma yardımcı olmak benim için harika olur." ifadelerini kullanmıştı.