Messi'den hat-trick şov: Geceye damga vurdu

Arjantin, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri maçında Bolivya'yı 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı hat-trick ve 2 asistle tamamlayan Lionel Messi, geceye damga vurdu.

Arjantin'in diğer 3 golü Lautaro Martinezi, Julian Alvarez ve Thiago Alamada'dan geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?



2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağını bir kez daha söylemeyi reddeden Messi, "Bundan keyif aldık, burada Arjantin'de oynamaktan mutluyuz" dedi.

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde Kasım ayında iki tur daha oynanacak.

Arjantin 10 maç sonunda 22 puanla, Şili'yi 4-0 yenen ikinci sıradaki Kolombiya'nın üç puan önünde liderliğini sürdürdü.

Daha önce Ekvator ile golsüz berabere kalan Uruguay ve Brezilya 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.