Messi'den Ronaldo itirafı: Suudi ligine gitmeyi çok düşündüm

Son Dünya Kupası şampiyonu ve Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi, Suudi kulübü Al-Hilal'in 1 Milyar euroluk sözleşmesini reddederek Inter Miami yolunu tuttu.



Temmuz ayında Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer oldu ve tüm kulvarlarda 14 maçta 11 gol atarak Inter'in ilk kupasını kazanmasına yardımcı oldu.

TIME Dergisi, Arjantinli yıldızı 2023 Yılın Sporcusu ödülüne layık gördü.

The Sun'ın haberine göre, Messi Suudi Arabistan'daki eski rakibi Cristiano Ronaldo'ya katılmaya yakın olduğunu itiraf etti.

Ronaldo 2022 yılında Al Nassr'a yıllık 173 milyon sterlinlik bir transfer gerçekleştirdi ve dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu.



Time'a konuşan Messi, "Ülkeyi tanıdığım Suudi ligine gitmeyi çok düşünüyordum. Yakın gelecekte önemli bir lig haline gelebilecek çok güçlü bir rekabet yarattılar. Ülkenin turizm elçisi olarak beni cezbeden bir teklifleri oldu." dedi.

MLS'e gitmeden önce Barça'ya dönmek için çabaladığını belirten Messi, "İlk seçeneğim Barcelona'ya dönmekti ama bu mümkün olmadı. Dönmeye çalıştım ama olmadı." diye konuştu.

