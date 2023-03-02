Messi'den takım arkadaşlarına servet değerinde hediye

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı finalde mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de Lionel Messi, takım arkadaşlarına ve milli takım çalışanlarına özel bir hediye verdi.
İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan haberde Arjantinli yıldızın toplam değeri 175 bin sterlin olan 35 adet altın kaplamalı cep telefonunu takıma dağıttığı ifade edildi.
İsmi açıklanmayan bir kaynağın sözlerine yer verilen haberde, "Lionel, hayatının en gurur duyduğu anlarından biri için özel bir şey yapmak istedi." ifadelerine yer verildi.
"BİZİM EN SADIK MÜŞTERİLERİMİZDEN BİRİ"
Telefonun tasarımcılarından Ben Lyons ise açıklamasında şunları söyledi, "Lionel sadece tüm zamanların en iyisi değil. Aynı zamanda bizim en sadık müşterilerimizden biri. Dünya Kupası finalinden sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye aldı. Her zamanki gibi özel tasarım saat istemediğini, isimlerin yazılı olduğu cep telefonlarının hazırlanmasını istediğini söyledi."