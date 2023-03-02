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Messi'den takım arkadaşlarına servet değerinde hediye

Paris Saint Germain ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası kadrosunda yer alan takım arkadaşlarına ve milli takım çalışanlarına altın kaplamalı telefon hediye etti. Messi'nin toplamda 35 adet telefon aldığı ve 175 bin sterlin ödeme yaptığı kaydedildi.

Messi'den takım arkadaşlarına servet değerinde hediye

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı finalde mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de Lionel , takım arkadaşlarına ve milli takım çalışanlarına özel bir hediye verdi.

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan haberde Arjantinli yıldızın toplam değeri 175 bin sterlin olan 35 adet altın kaplamalı cep telefonunu takıma dağıttığı ifade edildi.

Messi'den takım arkadaşlarına servet değerinde hediye - 1

İsmi açıklanmayan bir kaynağın sözlerine yer verilen haberde, "Lionel, hayatının en gurur duyduğu anlarından biri için özel bir şey yapmak istedi." ifadelerine yer verildi.

Messi'den takım arkadaşlarına servet değerinde hediye - 2

"BİZİM EN SADIK MÜŞTERİLERİMİZDEN BİRİ"

Telefonun tasarımcılarından Ben Lyons ise açıklamasında şunları söyledi, "Lionel sadece tüm zamanların en iyisi değil. Aynı zamanda bizim en sadık müşterilerimizden biri. Dünya Kupası finalinden sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye aldı. Her zamanki gibi özel tasarım saat istemediğini, isimlerin yazılı olduğu cep telefonlarının hazırlanmasını istediğini söyledi."

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