Messi’li Inter Miami 5 golle finalde

Inter Miami, MLS Cup (ABD ve Kanada futbol ligi Major League Soccer) Doğu Konferansı play-offlarında New York City FC’yle karşılaştı.

Miami’nin gollerini hat-trick yapan Tadeo Allende ile Mateo Silvetti ve Telasco Segovia kaydetti. Arjantinli Sergio Busquets’in asistinde 14'üncü dakikada açılışı yapan Allende, Jordi Alba’nın ortasında ikinci golü attı.

New York, 37'de dakikada Justin Haak’ın golüyle farkı bire indirse de ikinci yarıda dengeyi sağlayamadı. Julian Fernandez’in kaçırdığı pozisyonun hemen ardından Messi’nin hazırladığı atakta Silvetti skoru 3-1’e getirdi. Segovia’nın golüyle fark açıldı ve Allende, bitime bir dakika kala hat-trick yaptı.

Inter Miami, finalde San Diego FC – Vancouver Whitecaps karşılaşmasının kazananını ağırlayacak.