Messi'li Inter Miami MLS şampiyonu
07.12.2025 02:15
NTV - Haber Merkezi
MLS play-off finalinde Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup eden Lionel Messi'nin takımı Inter Miami şampiyonluğa ulaştı.
Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off finalinde Inter Miami, Vancouver Whitecaps'le karşılaştı. Chase Stadyumu'nda oynanan maça Inter Miami, Ocampo'nun 8'inci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Vancouver Whitecaps, Ali Ahmed'in 60. dakikada attığı golle soru 1-1'e getirdi.
71'de Rodrigo De Paul, Lionel Messi'nin asistiyle takımını öne geçirdi. 90+6'da Allende skoru 3-1'e getirerek maçın sonucunu belirledi.
Bu skorla Inter Miami tarihinin ilk MLS şampiyonluğuna ulaştı. Lionel Messi de kariyerinin 48'inci, ABD'deki ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.