Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edilmişti: Dursun Özbek'ten açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi etkinliğinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lionel Messi sorusunu yanıtladı.

Özbek, "Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusunu şu yanıtı verdi:

"Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık. Başarı seviyemizi yükselttik, bu yüzden rahatça Messi sorusu sorabiliyorsun. Bunu yaparken iyi bir finansal denge kurduk ve bunu bozacak hiçbir adım atmıyoruz. Tüm çalışmalarımız finansal kapasitemiz içinde. İyi bir takım kurduk, Avrupa’da da hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak için gerekeni yapacağız."

Özbek'in Şampiyonlar Ligi'yle ilgili açıklamaları ise şöyle:

"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."